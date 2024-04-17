انت الأن تتابع خبر عاجل … قرار هام يمنع المقيمين من هذه الجنسيات الالتحاق بمدارس السعودية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الفرص والخدمات لجميع المواطنين السعوديين من أجل تحقيق قدر كبير من الاستقرار لمواطني الدولة، ومن خلال حديثنا اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل حول القرار الذي اتخذته وزارة التعليم السعودية بشأن منع المقيمين من جنسيات معينة الالتحاق بمدارس السعودية.

الجنسيات التي تمنع من الالتحاق بمدارس السعودية

منعت وزارة التعليم السعودية أبناء المقيمين الذين يحملون جنسيات معينة من الالتحاق بمدارس السعودية، وقد قامت بعض التعديلات على مجموعة من القوانين التي تساهم في تحقيق الشفافية والمساواة للمواطنين وأيضًا المقيمين، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية في مجال التعليم متطورة لجميع سكان المملكة العربية السعودية.

التعديلات التعليمية المقدمة في السعودية

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من التعديلات التي تتعلق بمجال التعليم، ومن خلال السطور التالية نوضح لك ما يلي:

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تعديلات سليمة تعمل على تطوير نظام التعليم المقدم لجميع الطلاب.

تخصص بعض الأموال في مجال التعليم من أجل تطوير البنية التحتية التعليم وتقديمه بشكل أفضل.

لا يستطيع المقيمين الالتحاق بالمدارس السعودية، وذلك من أجل توفير أكبر فرصة للطلاب أصحاب الجنسية السعودية الالتحاق بأي مدرسة سعودية.

تنظم عملية الدراسة بصورة تمنح المزيد من الابتكار والإبداع في المناهج الدراسية.

شروط تقديم أبناء المقيمين في المدارس السعودية

نستعرض معكم خلال النقاط الآتية أهم الشروط التي يجب توافرها في أبناء المقيمين، لكي يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس المحلية، ون أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم.

تحدد المدرسة بناءًا على مكان الإقامة.

تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من الجهات المختصة.

يشترط توفير رخصة إقامة للطالب سارية المفعول.

يجب أن يقوم ولي الأمر بمتابعة الطلب.

كم سعر الترم في مدارس الرياض؟

يتفاوت سعر الترم في المدارس داخل مدينة الرياض من 11000 ريال سعودي حتى 90000 ريال سعودي.

هل الجامعات السعودية تقبل الاجانب مجانا؟

نعم، حيث توفر الحكومة السعودية رعاية ممتازة لجميع الطلاب الدوليين الحاصلين على منح دراسية بدون دفع أي رسوم.

كم العمر المحدد لدخول الجامعة في السعودية؟