أحمد جودة - القاهرة - الشروط المطلوبة لفتح حساب جاري في مصرف الراجحي 1445

يعتبر بنك الراجحي من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات والمنتجات التي تشمل كافة متطلبات العملاء سواء المواطنين أو المقيمين وفق شروط تناسب كافة الفئات، فقد يقدم بنك الراجحي كافة خدماته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولهذا فقد يبحث الكثير من الراغبين في الإستفادة من خدمات البنك عن ضوابط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي.

خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي



يمكن إنشاء حساب في مصرف الراجحي إلكترونيًا بخطوات سهلة تتمثل في الآتى:



تحميل تطبيق الراجحي جوجل بلاي أو الآب ستور



إدخال بيانات إنشاء حساب خاص باستخدام التطبيق.

من الصفحة الرئيسية لتطبيق الراجحي اختيار قسم الحسابات.

الضغط على خيار افتح حسابك.

تحديد الحساب الذي يراد فتحه.

ظهور الإستمارة والقيام بكتابة المطلوب دون ترك أي خانة فارغة.

سوف يتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المذهل في البيانات يحتوي على أرقام الحساب.

التوجه من بعد ذلك إلى البنك من أجل استلام بطاقة الائتمان.



شروط فتح حساب مصرف الراجحي



وضع المصرف عدة معايير فتح حساب وأكد على ضرورة توفر هذه الشروط بأكملها، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية والمفعول.

يشترط ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة، وفي حالة الرغبة في فتح حساب خاص بقاصر فالعمر لا يكون أقل من 15 سنة مع مراعاة أن يتم توفير موافقة ولي الأمر.

امتلاك حساب خاص بالعميل على منصة أبشر.

امتلاك رقم هاتف نشط ويجب أن يكون مسجل باسم العميل.

كتابة البيانات الخاصه بالعنوان الوطني.