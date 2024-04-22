نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة الألعاب الخليجية.. منتخب ريشة الطائرة يرفع الميداليات السعودية إلى 55 ميدالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع المنتخب السعودي للريشة الطائرة، الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات، إلى 55 ميدالية " 26 ذهبية - 17 فضية - 12 برونزية"، عقب انتزاعه اليوم، الميدالية الذهبية في ختام منافسات الريشة الطائرة التي أقيمت في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وجاءت الذهبية السعودية لمنافسات الفرق التي انطلقت أمس، عقب فوز الرباعي يزن صائغ وفهد المالكي وصبا الحارثي والبتول المطيري، على المنتخب الإماراتي (أ) في ختام مباريات المسابقة بنتيجة 75 – 70.

وكان أخضر الريشة قد كسب جميع لقاءاته في فئة الفرق، بداية بالمنتخب الكويتي بنتيجة 75 – 66، ثم فاز على فريق الإمارات (ب)، 75 – 35، أعقبها انتصاره على المنتخب البحريني بنتيجة 75 – 52.

من جهته خسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة، أمام نظيره البحريني، في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة للدورة الخليجية على صالة نادي النصر بدبي، بنتيجة 3 – 2، حيث شهد اللقاء، منذ اللحظة الأولى، تنافس كبير بين الفريقين، إذ انتهى الشوط الأول لصالح البحرين بنتيجة 19 – 25، ثم أعاد الأخضر الشوط الثاني لمصلحته بنتيجة 25 – 22، ثم تفوق البحرين بالشوط الثالث 20 – 25، وانتهى الرابع لمصلحة المنتخب السعودي 25 – 21، قبل أن ينهي البحرين اللقاء لصالحه في الشوط الخامس بنتيجة 7 – 15.

ويدشن المنتخب السعودي للدراجات غدًا، في نادي أبو ظبي للدراجات الهوائية مشاركته بالدورة الخليجية، حيث يمثل الأخضر، في منافسات الغد، 4 دراجين، في فئة فرقي ضد الساعة (20 كم)، وهم: حسين آل صفر، ووائل اليماني، وصالح آل زايد، وطه الخليفة.

وأنهى المنتخب السعودي للملاكمة استعداداته لمنافسات الدورة غدًا، وسيمثله 4 لاعبين هم: نواف الجهني (48 كجم)، ومهند مجرشي (51 كجم)، وعادل المطيري (57 كجم)، وأحمد كشميري (71 كجم