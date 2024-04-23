انت الأن تتابع خبر عاجل .. شخص يدعي تعرضه للتصادم بدون أضرار لطلب تعويض.. المرور السعودي يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسأل الكثير من الأشخاص عن طلب البعض التعويض المالي بالرغم من عدم حدوث تصادم أو ضرر للسيارة، ويريدون معرفة ما إذا كان هذا حقهم أم لا، وتوضح الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بعض القواعد والقوانين التي يجب السير عليها لعدم حدوث ما يعيق المرور أو التعرض للمساءلة القانونية فيما بعد.

طلب تعويض التصادم دون أضرار

ردت إدارة المرور العامة في المملكة العربية السعودية على استفسار بعض الأشخاص بشأن طلب التعويض في حالة عدم تعرض الشخص للتصادم ولا يوجد أي أضرار في السيارة الخاصة به.

وبالرغم من تسجيل الحادث من قبل ادارة المرور السعودية، والأفضل في هذه الحالة الذهاب إلى قسم المرور المسجل لديه الحادث، لمعرفة ما إذا كان يوجد مخالفة أو تعويض أو لا.

التخفيض على المخالفات

كما أوضحت إدارة المرور العامة في المملكة أنه يمكن لكل الأشخاص سداد المخالفات في وقت التخفيض مرة واحدة، كما يمكن أن تقوم بسداد كل مخالفة بمفردها ولكن بشرط وضعته إدارة المرور.

حيث يجب أن يكون السداد للمخالفة في الفترة من 18 أبريل 2024 وحتى يوم 18 أكتوبر 2024، كما لا يجب أن تكون المخالفة التي ارتكبتها لا تشكل خطر على السلامة العامة.

تخفيض 50% على المخالفات المرورية

كما أكدت إدارة المرور العامة أن التخفيض يكون على المخالفات المرورية التي كانت قبل يوم 18 أبريل 2024، كما أنه يوجد إعفاء بقيمة 50% على الغرامات المرورية التي سجلها المواطنين والمقيمين في المملكة.

كما أن الاستفادة من هذا التخفيض ضمن مبادرة المخالف وهي خلال 6 شهور وتبدأ من 18 أبريل 2024، ولكن يوجد بعض المخالفات التي لا تدخل ضمن المبادرة.

حرمان هذه المخالفات من التخفيض

وأشارت إدارة المرور في السعودية أنه يوجد بعض المخالفات التي لا تكون ضمن مبادرة التخفيض ولا يتم تطبيق الخصم 50% ومن بين هذه المخالفات:

مخالفة التفحيط لا تحصل على خصم 50%.

مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر لا يتم تطبيق خصم 50%.

مخالفة تجاوز السرعة أكثر من 50 كيلومتر لكل ساعة على الطريق لا تدخل ضمن مبادرة التخفيض.

في حالة تجاوز السرعة أكثر من 30 كيلومتر لكل ساعة على طريق آخر سرعة له 140 كيلو متر لكل ساعة.

تخفيضات 25% على هذه المخالفات

وأوضحت الداخلية السعودية أن المخالفات المرورية التي تم ارتكابها بداية من سريان التخفيضات سوف يتم تطبيق المادة 75 من قانون المرور وهو تخفيض بقيمة 25%.

وإذا لم تقم بتسديد الغرامة أو المخالفة يتم فرض الحجز على المركبة، وبعد أن تنتهي المهلة عليك التسديد فورا، فلذلك يجب الالتزام بقواعد المرور للحفاظ على السلامة العامة.

هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية في السعودية؟

بالفعل لا يمكن أن تقوم بتقسيط المخالفة المرورية حيث يجب أن تدفعها مرة واحدة فقط خلال 30 يوم من ارتكاب المخالفة المرورية.

كم مخالفة قطع الإشارة في السعودية؟