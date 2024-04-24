عاجل - "دوت الخليج" تنشر أسباب دخول خادم الحرمين الملك سلمان المستشفى؟ (اعرف التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - "دوت الخليج" تنشر أسباب دخول خادم الحرمين الملك سلمان المستشفى؟.. خرج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى في جدة بعد ساعات من إعلان دخوله إليها لإجراء "فحوصات روتينية" طبية، حسب ما أعلن الديوان الملكي، الأربعاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

أسباب دخول خادم الحرمين الملك سلمان المستشفى؟ (اعرف التفاصيل)

وجاء في البيان أن الملك سلمان (88 عاما) "غادر هذا الاربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية".

وأظهر الإعلام الرسمي الثلاثاء مقاطع فيديو للملك سلمان وهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

صحة الملك سلمان

في مايو 2022، مكث العاهل السعودي أسبوعا في المستشفى في جدة حيث خضع لفحوصات طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون و"قد كانت النتيجة سليمة"، على ما أفاد الديوان الملكي حينها.