أحمد جودة - القاهرة - موعد انتهاء إيداع الدعم السكني لشهر إبريل 2024

أكدت وزارة الإسكان السعودية الانتهاء التام من ايداع الدعم السكني لشهر ابريل 2024، حسب ما تم توضيحه مسبقًا من اتخاذ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد موحد للصرف، وذلك لجميع الفئات المستفيدة من الدعم، والجدير بالذكر أن دعم برنامج سكني هو واحد من أبرز برامج الدعم في المملكة العربية السعودية ويستهدف توفير الحياة الكريمة والسكن الآدمي لمن لا يمتلك سكن مستقل.

إيداع الدعم السكني لشهر إبريل 2024



أكدت وزارة الإسكان السعودية على عدم وجود أي تعارض في موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل الجاري، حيث لا يتوافق الصرف مع يوم العطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد الدينية أو الوطنية، وعلى إثر ذلك تم صرف الدعم اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل الميلادي 2024 والذي يوافق في التقويم الهجري تاريخ منتصف شهر شوال 1445.



خطوات الاستعلام عن الدعم السكني



في السياق ذاته وضحت وزارة الإسكان السعودية الطريقة التي من خلالها يتمكن المستفيد من الاستعلام عن انتهاء إيداع الدعم بشكل رسمي في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث يرغب المستفيدين في التحقق من انتهاء الإيداع قبل التوجه لماكينات الصراف الآلي لسحب الراتب الشهري، ويتم الاستعلام من خلال خطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة سكني.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور.

النقر على خيار الاستعلام عن الدعم من قائمة الخدمات الالكترونيه.

إدخال رقم الهويه الوطنيه الشخصية ورمز التحقق المرئي مع مراعاة حالة الأحرف من حيث الحروف الكبيرة والصغيرة.

النقر على زر استعلام.

تظهر تفاصيل ايداع الدفعة المنتظرة.

في حالة الإيداع بشكل رسمي يتم التوجه لأقرب ماكينة للصراف الألي للسحب.