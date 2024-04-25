نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق السعودي يرفع رصيده إلى 63 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحرز المنتخب السعودي لكرة اليد، ذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي تستضيفها دولة الإمارات، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 32 – 22 نقطة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لمنافسات المسابقة، والتي أقيمت على صالة نادي البطائح بالشارقة.

وفي منافسات الملاكمة، أنهى المنتخب السعودي، مشاركته، بحصوله على أربع ميداليات " ذهبيتين، وفضيتين "، إذ جاءت الذهبيتين بواسطة نواف الجهني الذي فاز في نهائي وزن 48 كجم على الإماراتي عمر الأميري، وأحمد كشميري الذي كسب نهائي وزن 71 كجم على الكويتي إبراهيم العبيدي، فيما أحرز الميداليات الفضية، مهند مجرشي في منافسات وزن 51 كجم بخسارته أمام الإماراتي سلطان محسن، وحصل عادل المطيري على المركز الثاني لوزن 57 كجم بخسارته أمام الإماراتي بدر السدران.

وفي ذات المنافسات الخليجية، حقق المنتخب السعودي لقفز الحواجز، الميدالية الفضية لمسابقة قفز الحواجز للفرق، التي جرت منافساتها في نادي الفروسية بالشارقة، إذ جاءت الميدالية الفضية بواسطة الفرسان: عبدالعزيز قحل، ومشهور العثيم، وحسن آل هادي، وفيصل قاروت، بعد أن أنهوا الجولة النهائية للسباق بزمن 188.63 ثانية.

من جهته تغلب المنتخب السعودي للكرة الطائرة، على نظيره العماني، بثلاثية نظيفة، في لقاء لحساب الجولة الرابعة، حيث أنهى الأخضر الذي يحتل المركز الثاني بالمسابقة الأشواط، بنتيجة 25 – 14 و25 – 15 و25 – 19.

وبهذه الميداليات، ارتفع رصيد الفريق السعودي إلى 63 ميدالية " 30 ذهبية، 21 فضية، 12 برونزية"، محتلًا بذلك المركز الثاني في الترتيب العام للدورة، خلف البلد المستضيف الإمارات.