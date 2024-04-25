نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال وفد "حمى" داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية باستقبال وفد متحدثي وضيوف منتدى المحميات الطبيعية “حمى”، وذلك في محمية الملك خالد الملكية شمال شرق مدينة الرياض.

جاءت زيارة الوفد لمحمية الملك خالد الملكية؛ للاطلاع على تنوّعها الأحيائي وجمال تشكيلاتها الصخرية والتي تعتبر مقصدًا للسياحة البيئية، وجرى خلال الزيارة التعريف بأبرز المعالم الطبيعية في المحمية وجولة سياحية في فالق الثمام.

وناقشت الهيئة للوفد الزائر عرضًا تقديميًا تضمن أبرز أعمال الهيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وأرقام الهيئة المنجزة وأبرز التجارب العلمية التي أجرتها مسبقًا، مؤكدةً على الاستفادة من الحوار الذي جرى بين الباحثين والخبراء أثناء وبعد العرض التقديمي وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من التجارب العالمية في مجال المحميات الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية شاركت في منتدى المحميات الطبيعية “حمى” من خلال جناح تعريفي للزوّار، والمشاركة في الجلسات الحوارية بين الخبراء في محور تطوير المحميات والاقتصاد وورش العمل المصاحبة.