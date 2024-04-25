نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شروط العمل بهذه الواظائف داخل البنك المركزي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنك المركزي السعودي أعلن عن افتتاح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) لخريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات مثل إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، وتخصصات أخرى، خلال.

تهدف هذه المبادرة إلى تطوير القدرات الاستثمارية وتمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل بمهارات وخبرات متقدمة. صحيفة السعودي اليوم تستعرض كافة التفاصيل عن هذا البرنامج المؤهل للعمل، تعكف على نقل أحدث المعلومات في مجال العمل لقرائها.

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال

- المالية

- المحاسبة

- الاقتصاد

- الإحصاء

- التخصصات الأخرى ذات الصلة

ما الشروط؟

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير (جيد جدًا) فأعلى.

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.

- إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

- التفرغ (دوام كامل).

ما المزايا؟

- الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.

- مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة.مع تطوير مهني مستمر.

- يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

- تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

- العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.

- برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

موعد التقديم

وبحسب ما أفاده البنك المركزي السعودي، فإن التقديم في البرنامج بدأ من يوم الثامن من شوال الموافق 2024/4/17م؛ ليستمر حتى الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة الموافق 2024/5/30م.