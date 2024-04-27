نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الدعم ورابط حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن شروط الحصول على الدعم.. رابط الدخول على حساب المواطن بهدف التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم.

شروط الحصول على الدعم.. رابط الدخول على حساب المواطن

أما شروط الحصول على الدعم فيجب أن تتوفر في الفرد المستقل ما يلي:

السن أكثر من 18 عامًا.

الإقامة في سكن مستقل.

إثبات استقلالية السكن.

ألا يتجاوز الدخل الحد المانع.

كم دعم الفرد المستقل ؟

أما مبلغ الدعم الذي يحصل عليه الفرد المستقل فيختلف حسب اختلاف الدخل حيث إن المستقلين يتشابهون في كافة الشروط والتفاصيل بالتالي فإن الفيصل في تحديد مبلغ الدعم هو الدخل الشهري الذي يحصل عليه الفرد المستقل وبناء عليه يتم تحديد مبلغ الدعم حيث يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيها مكافأة الطلاب وغيرها.



يتطلب التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل تقديم أحد المستندات التالية كدليل على استقلالية السكن:

أولًا: عقد إيجار موثق في منصة إيجار ولا يلزم المستفيد رفع صورة العقد أو نسخة منه حيث يتم التحقق منه آليًّا عبر برنامج حساب المواطن.

ثانيًا: مشهد سكن جامعي للطلبة الذين يدرسون في جامعات تقع خارج المنطقة التي يوجد بها رب الأسرة ويقيمون في السكن الجامعي.

ثالثًا: صك ملكية في حالة السكن في مسكن تمليك وفي حالة وجود أكثر من شخص في الصك يجب تحديد نسبة كل فرد من التملك.

وفي حال عدم توفر أي من المستندات السابقة يتم تسجيل الفرد كتابع في حساب رب الأسرة ويتم صرف الدعم له ضمن الدعم الشهري للأسرة دون تخصيص مبلغ مالي له.

ويجب على الفرد الذي يريد التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل أن يقدم المستندات التي تدل على استقلالية السكن حيث تعد هذه المستندات شرطًا أساسيًّا لقبول طلب الحصول على الدعم من حساب المواطن وفي حالة عدم توفر هذه المستندات أو أي منها يتم تسجيل الفرد كتابع لرب الأسرة في حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وبشأن شروط الحصول على الدعم.. رابط الدخول على حساب المواطن فلا توجد شروط محددة للتسجيل في حساب المواطن فالتسجيل متاح للجميع لكن الأهلية والاستحقاق هي التي ترتبط ببعض الشروط والضوابط من بينها ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مع بعض الاستثناءات التي حددها البرنامج على سبيل الحصر.

عدم الإقامة خارج السعودية لأكثر من 90 يومًا خلال العام السابق.

عدم وجود المستفيد في إحدى المؤسسات العقابية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الحصول على الدعم.

أن يقدم المستندات الدالة على صحة البيانات.

في حال التسجيل كمستقل توفر مستند إثبات الاستقلالية.

رابط الدخول على حساب المواطن

وبالنسبة إلى شروط الحصول على الدعم.. رابط الدخول على حساب المواطن فالتسجيل في حساب المواطن بعدة خطوات بسيطة كما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد بالهجري.

يتلقى المستفيد رسالة على الهاتف الجوال المسجل في البرنامج تتضمن كلمة السر الجديدة.

يقوم المستفيد بتغيير كلمة السر.

إدخال بيانات المستفيد وبيانات التابعين.

التأكد من صحة البيانات.

إرفاق المستندات المطلوبة