أحمد جودة - القاهرة - شروط مساعدة برنامج سند محمد بن سلمان 20 ألف ريال للمتزوجين والعاطلين عن العمل

يعتبر برنامج سد محمد بن سلمان من أكثر البرامج التي عليها طلب كبير في الوقت الحالي، نظرًا لمصداقية المبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، لمساعدة العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا خاصة الشباب المقبل على الزواج والعاطل عن العمل، مما يُساهم ذلك في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، لكن يأتي التسجيل في سند بن سلمان وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط سند محمد بن سلمان؟



تتمثل أبرز شروط طلب التسجيل في سند محمد بن سلمان لجميع المواطنين من الشباب المقبل على الزواج أو العاطل عن العمل، وفقًا لما يلي:-



أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يجب وأن يكون حاصل على شهادة ثانوية كحد أدنى للمؤهل.

ألا يتخطى دخل المتقدم الشهر عن 4000 ريال.

كما يجب وأن لا يتخطى مهر الزوجة عن 50000 ريال سعودي.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات تمنعه من الحصول على الدعم.

أن يكون التقديم في البرنامج قبل مرور نحو سنة على الزواج.



خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان



لكي تتمكن من التسجيل في سند محمد بن سلمان، لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات الهامة تتمثل في الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بالضغط على زر “التقديم إلى سند”.

تسجيل جميع المعلومات الخاصة بطلب الحصول على الدعم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب التسجيل في سند.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “تأكيد”.