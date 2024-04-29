انت الأن تتابع خبر عاجل في السعودية: يمنع أداء الحج لكل من لم يقم بهذا الإجراء فورا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت هيئة كبار العلماء، لكل الراغبين في القيام بالحج والعمرة أن عليهم الالتزام باستخراج كل التصاريح المطلوبة منهم، وذلك لضمان تلبية كل طلبات القادمين من كافة أنحاء العالم، من دون حدوث مشاكل مع القادمين من كل مكان لإجراء مناسك الحج من كافة أنحاء العالم.

هيئة كبار العلماء توضح عدم جواز الذهاب للحج لتلك الفئة

أكدت كذلك هيئة كبار العلماء، على ضرورة الالتزام باستخراج تصاريح الحج لأنها مصلحة عامة مطلوبة شرعًا، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب دون أخذ تصريح، ويأثم من يفعلها وقد جاء ذلك خلال بيان أصدرته، وذلك بناءً على ما تم عرضه مندوب وزارة الداخلية، ثم وزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد من مجموعة من التحديات والمخاطر وذلك عند عدم الالتزام بالحصول على التصريح.

وقالت كذلك أن الإلزام بالحصول على تصريح الحج جاء بقصد تنظيم عملية الحج، من أجل أداء الفريضة بهدوء مع التزام قاصدي الأماكن المقدسة وكل الجهات المعنية بتنظيم الحج بجوانبه المتعددة، من الناحية الأمنية، وكذلك الصحية، مع الإيواء والإعاشة، وكل الخدمات الأخرى، وكلما كانت اعداد الحجاج متوافقة مع المصرح به ارتفعت جودة الخدمات.

كذلك أوضحت هيئة العلماء أن الالتزام من طاعة ولي الأمر وأن الحج بلا تصريح لا يقتصر على ضرر الحاج نفسه وإنما غيره من بقية الحجاج وعليه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون التصريح.

كيف تؤدي مناسك الحج بالترتيب؟

الإحرام، ثم الطواف والسعي، وبعد ذلك الوقوف بعرفات، والمبيت في مزدلفة ثم رمي الجمرات والهدي والتحلل وبعد ذلك طواف الإفاضة.

ما اول شيء يقوم به الشخص عند الحج؟

يحرم الشخص بالحج وحده.

كم عدد ايام مناسك الحج؟