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أحمد جودة - القاهرة - وظائف جامعة الملك خالد 1445 للجنسين الرجال والنساء.. الشروط المطلوبة للتسجيل

وظائف جامعة الملك خالد 1445 نجد أن هناك اهتمام كبير بتلك النوعية من الوظائف الشاغرة، ويحرص الخريجين الجدد من الشباب والبنات الحصول عليها لتأمين مستقبلهم والالتحاق بالعمل المناسب الذي يستحقونه بعد سنوات الدراسة، هناك بعض الخريجين يبحثون دائمًا عن التخصص الذي يليق بهم وليس مجرد وظيفة لربح المال بل هناك من يخططون لبناء مستقبل أفضل ويكون لهم كيان خاص في العمل المحبب والمفضل لديه لتحقيق الذات،

جامعة الملك خالد واحدة من أهم الجامعات السعودية التي تقع في ابها في المنطقة الجنوني وهي جامعة حكومية تضم العديد من الكليات وبها مختلف التخصصات، وكان بداية تأسيسها 1998 ميلاديًا وقد قام بافتتاحها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واليوم عبر موقعنا دوت الخليج نقدم لكم وظائف جامعة الملك خالد 1445 المعلن عنها للرجال والنساء ترقبوا معنا.



وظائف جامعة الملك خالد 1445



منذ فترة طويلة نوهت جامعة الملك خالد السعودية عن فتح باب التسجيل لمجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين الرجال والنساء ويشترك السعوديين المقيمين بالمملكة، وبالفعل تم تفعيل رابط التسجيل وانطلقت يوم الجمعة الموافق 26 من أبريل 2024 و17 من شوال 1445، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى نهاية هذا الأسبوع الخميس الموافق 2 مايو 2024 و25 من شوال 1445، وسوف تتم عملية التسجيل الإلكتروني عند اتباع ما يلي:.

التوجه لمتصفح البحث ثم الدخول على الصفحة الرسمية جامعة الملك خالد.

ثم اختيار الخدمات الإلكتروني.

اختر الوظائف.

حدد التخصص المناسب ضمن القائمة.

الضغط تقدم الآن.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل البيانات بشكل صحيح وكامل.

الضغط على إرسال الطلب.





الشروط المطلوبة للتسجيل



يشترك من التقديم أن يكون المتقدم من أصل الجنسية السعودية.

أن يختار المتقدم وظيفة واحدة من التخصصات المعلن عنها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

الحاصلين على مؤهلات عالية بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

أن يجتاز المتقدم جميع المقابلات الشخصية.

لم يسبق للمتقدم فصله من أي جهة عمل أو فترة الدراسة.



التخصصات المتاحة في جامعة الملك خالد



طبيب مقيم/نائب طب طوارئ.

طبيب مقيم تخدير.

طبيب مقيم علاج الأورام.

صيدلي.

طبيب مقيم أمراض السرطان..

طبيب نائب علاج الأورام بالأشعة.

طبيب مقيم في الطب الباطني العام.

طبيب مقيم جراحة الصدر.

طبيب مقيم في الجراحة العامة.

طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

طبيب مقيم/ نائب أمراض وجراحة العيون.

طبيب نائب علاج العقم وأطفال الأنابيب.

طبيب نائب جراحة الصدر.

طبيب نائب جراحة تجميل.

طبيب نائب تخدير.