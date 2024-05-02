نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة شقراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مبنى محافظة شقراء، اليوم، اجتماع المجلس المحلي، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية لشقراء والمراكز التابعة لها.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض، أن زيارة محافظة شقراء وبقية محافظات المنطقة، تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام بكل ما يخدم المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها اليوم تأتي لخدمة المواطن والمقيم في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قائد الرؤية الواضحة لهذه البلاد في مسيرتها 2030.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما يبذلانه في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة محافظة شقراء، وقال: نحظى هذا اليوم بهذه الزيارة لنطلع على ما تم من مشروعات ونقيم الوضع على الطبيعة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر أن الموضوعات التي تم مناقشتها تتضمن العديد من المنجزات التي تبعث على السعادة، كما تضمنت العديد من الموضوعات التي يجب أن تعالج لتجنب عرقلة المشروعات.

وشدد سموه على ضرورة أن تولي قطاعات البلديات والطرق والمياه والاتصالات تلك المشروعات أولوية قصوى لحل تلك العراقيل وتجنب تعثر المشروعات بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة، مشيدًا سموه بمستوى التقدم في المشروعات الصحية والتعليمية، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

عقب ذلك اطلع سموه، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

كما استمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.

ثم اطلع سموه، على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

تلا ذلك شاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وعرضًا مرئيًا آخر حول خدمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، شاهد سمو أمير منطقة الرياض، والحضور، عرضًا مرئيًا حول أهم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة بالمحافظة، والمنجزات البلدية بالمحافظة