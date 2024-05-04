نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث البيانات على منصة قوى: المواعيد والخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الموارد البشرية نوّهت بضرورة تحديث بيانات الموظفين التابعين لفروعها، بهدف تسهيل عمليات الرقابة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توفير قاعدة بيانات لكل موظف، وربط العاملين بالمنشأة الخاصة بهم إلكترونيًا بشكل دوري، لضمان تطبيق القوانين العمالية على مستوى القطاع الخاص.

مواعيد تحديث البيانات على منصة قوى

تحددت مواعيد تحديث البيانات على منصة "قوى" حسب عدد الموظفين في كل منشأة، حيث يكون الموعد كالتالي:

المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأقل: موعد التحديث ينتهي في 30 مايو 2024. المنشآت التي تضم 21 إلى 49 عاملًا: موعد التحديث ينتهي في 30 يونيو 2024. المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر: موعد التحديث ينتهي في 30 يوليو 2024.

خطوات تحديث البيانات على منصة قوى

خطوات تحديث البيانات على منصة قوى.. خطوات التحديث على المنصة تشمل:

تسجيل الدخول

تحديد المنشأة

الضغط على تحديث المعلومات

إضافة التعديلات اللازمة

الحفظ لإتمام العملية.

منصة "قوى" توفر لأصحاب المنشآت خدمة إدارة بيانات الموظفين والمنشآت بكفاءة، بما في ذلك بيانات السجل التجاري، ورواتب الموظفين، وتأميناتهم، مما يسهل إدارة العمل والالتزام بالقوانين العمالية.

يشترط على المنشآت الراغبة في ظهور بياناتها على منصة "قوى" أن تكون مستدامة وتتبع اختصاص المنصة، وأن يكون لصاحب المنشأة مدير للرقم الموحد للمنشأة في وزارة الموارد البشرية وأن يكون حسابه مفعلًا دائمًا، بالإضافة إلى وجود تفويض رسمي.