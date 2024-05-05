انت الأن تتابع خبر فرص وظيفية لجميع المؤهلات .. الهيئة الملكية السعودية تعلن عن وظائف بالقطاع الخاص برواتب تصل إلى 10,800 ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة السعودية على توفير عدد من الوظائف للشباب لتغطية متطلبات سوق العمل والتغلب على مشكلة البطالة، لذا أعلنت الهيئة الملكية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من المناطق في المملكة السعودية لكافة المؤهلات للعمل في برنامج التأهيل والإحلال التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، ويقع هذا البرنامج تحت إشراف من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية إذ يتولى دور كبير في سعي المملكة إلى تحقيق رؤية الهيئة الملكية في توطين العديد من الوظائف بمنطقة الجبيل الصناعية.

الهيئة الملكية تعلن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

أعلنت الهيئة الملكية بطرح عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين سواء الجدد أو القدامى للعمل في بعض شركات القطاع الخاص برواتب مجزية قد تصل إلى (10,800 ريال)، ويمكن التقديم على هذه الوظائف حملة الشهادة الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، كذلك خريجي الدبلومات، وكذلك حملة شهادة البكالوريوس وما هو أعلي، ويمكن التقديم الكترونيا من خلال الرابط.

أماكن العمل

حددت الحكومة السعودية بعض الوظائف التي سيعمل بها السعوديين فقط ولا يحق للاجانب العمل بها وذلك للتغلب على البطالة وتحقيق لرؤية المملكة السعودية لعام 2030، من ناحية أخرى تم تحديد المناطق التالية للعمل تحت إشراف الهيئة الملكية،

الجبيل.

مدينة رأس الخير.

ينبع.

جازان.

الوظائف الشاغرة المتوفرة

تم تحديد بعض الوظائف الشاغرة للراغبين في التقديم ومن هذه الوظائف:

عامل نخيل.

أخصائي دعم تقني.

مراقب عمال.

أخصائي إدارة مشاريع.

مهندس عمارة بيئية يصل راتبه الشهري إلى 9,800 ريال.

محاسب.

مشرف سلامة وجودة.

مدير مشروع وتم تحديد راتبه الشهري بحوالي 10,800 ريال.

سائق.

فني صيانة معدات مطبخ.

مساعد طاهي.

مشرفة أنشطة نسائية.

مباشر أول.

يوجد وظيفتين للعمل بوظيفة اخصائي دعم فني.

مدير المشروع.

كاتب استلام وتسليم.

نائب مدير المشروع.

يتوفر وظيفتين للعمل بوظيفة كاتب وثائق ومكتبة تقنية المعلومات

مساعد فني صيانة.

كهربائي.

مراقب عمال أعمال النظافة

كاتب استلام وتسليم.

فني إلكترونيات.

مساعد فني صيانة.

عامل.

مساعد فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

فني الشبكة

مشغل نظام إدارة المباني، والعديد من الوظائف الأخري.

هل موظف الهيئة الملكية يعتبر حكومي؟

يكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

كم راتب المهندس في الهيئة الملكية؟

راتب يصل إلى 11,000 ريال سعودي.

كم راتب حارس الامن في الهيئه الملكيه؟

يتراوح ما بين 6000 ريال سعودي إلى 8000 ريال شهريًا، وذلك طبقًا إلى الدرجة الوظيفية والخبرة العملية.

كم راتب المهندس في الهيئة الملكية؟

راتب يصل إلى 11,000 ريال سعودي.

كم راتب حارس الامن في الهيئه الملكيه؟