نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.