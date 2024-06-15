نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

يأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك،