نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم عرفة.. 42.2 مليون مكالمة في مكة والمشاعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم الأحد، أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم 9 ذي الحجة 1445، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 42.2 مليون مكالمة، منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.