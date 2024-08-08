انت الان تتابع خبر الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ومتي موعد صرف الدعم كل شهر 1446؟ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بإطلاق الضمان الاجتماعي الذي تم إطلاقه من أجل فئات بعينها هذه الفئات هناك ظروف توجد بها وهذا البرنامج تم توفير من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة والتغلب على الظروف التي تعاني منها كل فئة، من باب التوعية تحرص وزارة الموارد البشرية على الإفصاح عن كل ما يتعلق بالدعم ولذلك قامت بتوضيح هذه الفئات وكذلك الموعد الذي يتم به صرف الاستحقاق خاصًة لأن الوزارة قامت بتحديد موعد معين يتم به صرف الاستحقاق.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

هذه القائمة التي تضم الفئات المحددة المستهدفة من الضمان الاجتماعي تم تحديدها بعناية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

الأبناء الأيتام.

الأسر محدودة الدخل أو التي يكون راتبها الشهري لا يكفي احتياجتهم على مدار الشهر.

الأشخاص الكبار في السن.

المرأة السعودية إذا كانت أرملة أو مطلقة ويشترط أن يكون مع هذه الفئات أبناء يقعون تحت مسؤوليتهم بالكامل.

أصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب حوادث العمل التي من بعدها لا يكون الشخص قادر على العمل مرة أخرى.

أصحاب الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات الجسدية الدائمة.

وكذلك من الفئات المستهدفة الأسر السعودية التي يوجد بها شخص مدمن للمخدرات والمشروبات الكحولية أو التي تغيب عنها عائلها ولا تعلم بخصوصه أي شي وكذلك من يوجد من أفراد أسرتها شخص مسجون.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

نظرًا إلى اقتراب الشهر الميلادي الجديد على الحلول وهناك اهتمام بمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، والذي يتمثل الموعد الثابت المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية في الآتي: