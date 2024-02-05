بشرتك "تكشف" إصابتك بأمراض خفية

بشرتك "تكشف" إصابتك بأمراض خفيةيمثل الجلد حوالى 15 في المائة من كتلة جسم لاإنسان؛ وهو أكبر الأعضاء وأكثرها وضوحاً.

ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن العديد من وظائف الجلد. إنه واق من الشمس، ودرع من الجراثيم، وخزان لفيتامين (د) ووسيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم بإحكام. إذ يوفر لنا الجلد رؤية لأنسجة الجسم التي يحميها. لذا، لا تفكر في بشرتك من الناحية الجمالية فقط؛ فكر فيها على أنها انعكاس لصحتك.

ويمكن رؤية اضطرابات الأمعاء والدم والهرمونات وحتى القلب لأول مرة من خلال الجلد على شكل طفح جلدي.

- الطفح الحمامي المهاجر

وفي حين أن الغالبية العظمى من لدغات القراد لن تجعلك مريضًا، إلا أن هناك طفحًا جلديًا واحدًا يجب أن يدفعك لزيارة طبيبك إذا لاحظته. فالحمامي المهاجر طفح جلدي سمي لقدرته على التوسع بسرعة عبر الجلد، هو السمة المميزة لمرض (لايم)؛ وهو مرض بكتيري قد يكون شديد الخطورة.

يشكل هذا الطفح الجلدي نمطًا كلاسيكيًا للهدف، مثل نقطة الهدف على لوحة رمي السهام. لذا كن يقظًا لبضعة أسابيع بعد تعرضك للعض للتأكد من أن هذا الطفح الجلدي لا يظهر؛ خاصة إذا لاحظت وجود كتلة حمراء لم تكن موجودة من قبل.

يجب عليك أيضًا مراقبة الأعراض الأخرى المرتبطة بمرض لايم، مثل درجات الحرارة المتأرجحة وآلام العضلات والمفاصل والصداع.

يتم علاج الحالة بالمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، بما في ذلك أعراض التعب المزمن. وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت».

- الفرفرية

اسم هذا الطفح الجلدي مشتق من الرخويات التي كانت تستخدم لصنع صبغة إرجوانية.

تشير الفرفرية إلى طفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرة. والسبب هو تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد (الأدمة). وهو ينبئ وجود مشكلة إما في جدران الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد أو في الدم الموجود بداخلها.

قد يكون هذا بسبب نقص في الصفائح الدموية؛ وهي شظايا الخلايا الصغيرة التي تسمح للدم بالتجلط؛ ربما بسبب فشل نخاع العظم، أو حالة مناعة ذاتية حيث ينقلب الجسم على نفسه ويهاجم خلاياه.

وفي أسوأ الأحوال، قد تشير الفرفرية إلى حالة تسمم الدم التي تهدد الحياة؛ حيث تنتشر العدوى إلى مجرى الدم (ربما من الرئتين أو الكليتين أو حتى من الجلد نفسه).

- طفح العناكب

يمكن أن يتخذ الطفح الجلدي أيضًا شكل العنكبوت؛ وهو مشكلة داخل شرايين الجلد (الشرايين الصغيرة التي تزود الجلد بالدم). إذ تفتح الشرايين وتغلق للتحكم بفقدان الحرارة من سطح الجسم. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تبقى مفتوحة؛ وسيظهر نمط يشبه العنكبوت.

يشير هذا الطفح الجلدي الشبيه بالعنكبوت إلى وجود مشاكل في الشرايين. وان الشريان المفتوح هو جسم العنكبوت، والشعيرات الدموية الأصغر حجمًا والمنتشرة في كل الاتجاهات هي الأرجل الخيطية. علما أنه في كثير من الأحيان، تكون هذه الأورام حميدة ولا ترتبط بأي حالة محددة؛ خاصة إذا كانت لديك حالة واحدة أو اثنتين فقط. ومع ذلك، تشير أكثر من ثلاث حالات إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الدورة الدموية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب أمراض الكبد أو بسبب التغيرات الهرمونية التي تظهر أثناء الحمل.

قم بمعالجة السبب الأساسي، وغالبًا ما يختفي هذا النوع من الطفح بمرور الوقت؛ على الرغم من أنه قد يستمر أو يعاود الظهور لاحقًا.

- المخمل الأسود

قد تشير التغيرات في ثنايا الجلد (عادة حول الإبطين أو الرقبة خاصة إذا أصبحت سميكة ومخملية عند اللمس) إلى حالة تعرف باسم الشواك الأسود.

يظهر مظهر الجلد «المخملي الأسود» بشكل أكثر شيوعًا في البشرة الداكنة. وعادة، ترتبط الحالة باضطرابات التمثيل الغذائي؛ أي مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وإذا تم علاج أي من هذه الحالات بنجاح، فقد يتلاشى الطفح الجلدي. لكن في حالات نادرة، يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المعدة؛ وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند المرضى الذين يعانون من علامات قليلة أو معدومة من العلامات الرئيسية لمرض التمثيل الغذائي (السمنة وارتفاع ضغط الدم).

- طفح الفراشة

حتى اضطرابات القلب يمكن أن تكون مرئية على الجلد. إذ تلعب صمامات القلب دورًا مهمًا في توجيه رحلة الدم بشكل صحيح عبر القلب ومنع التدفق العكسي.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يضيق الصمام الموجود بين حجرات الجانب الأيسر من القلب (الصمام التاجي ويسمى بهذا الاسم بسبب تشابهه مع قبعة الأسقف)، ما يتسبب بتدهور وظيفة القلب. وان الاستجابة الطبيعية للجسم هي الحفاظ على حجم الدم الأساسي، وإيقاف التدفق نحو الجلد.

يمكن أن ينتج التأثير ظهور طفح جلدي أرجواني أحمر، يصل إلى أعلى الخدين وجسر الأنف، مثل أجنحة الفراشة الممدودة.

ان من المهم أن تنتبه لبشرتك باستمرار؛ فأي تغييرات في نسيجها أو لونها أو ظهور علامات أو أنماط جديدة، قد يشير لشيء ما يحدث تحت سطحها.