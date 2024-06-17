حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 05:29 مساءً - تعد سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2024 من أشهر السيارات الألمانية التي تقدمها علامة بي إم دبليو في مصر، وهي تصنف ضمن شريحة الطرازات الرياضية.

أسعار بي إم دبليو X3 موديل 2024 في مصر

وتتوفر سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2024 في السوق المصري بسعر 4 مليون و600 ألف جنيه.

مواصفات بي إم دبليو X3 موديل 2024 في مصر

ووفقًا للمواصفات الرسمية المعلنة من جانب الوكيل المحلي للعلامة الألمانية في مصر، زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، ويضخ المحرك قوة قدرها 252 حصان، وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن/متر.

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الكلي للعجلات، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كم/ساعة، وتستغرق السيارة نحو 6 ثواني للانتقال من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم.

وتحتوي المقصورة الداخلية لسيارة بي إم دبليو X3 موديل 2024 على كماليات مميزة ومنها قفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومقاعد كهربائية أمامية التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل USB، وشاشة داخلية تعمل باللمس.

وعلى صعيد متصل تضم سيارة بي إم دبليو X3 موديل 2024 أنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية، ونظام الحماية من السرقة، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت للسرعة، ونظام الركن الذاتي.