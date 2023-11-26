نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورام الأب يتابع ماركوس من مدرجات كلاسيكو يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي تقام خلال الوقت الحالي تواجد الأسطورة ليليان تورام، مدافع يوفنتوس السابق في المدرجات وهو يتابع أحداث المباراة التي تلعب مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ليليان تورام يتابع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

ويتابع تورام أحداث مباراة فريقه السابق والتي يشارك فيها ابنه ماركوس تورام نجم نادي إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الكالتشيو.

ويلعب يوفنتوس مباراة هامة أمام إنتر ميلان انطلقت بينهما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الثالثة عشر.

ودخل يوفنتوس المباراة ضد إنتر ميلان بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - لوكاتيلي - فابيو ميريتي - فيليبي كوستيتش.

الهجوم: فيديريكو كييزا - مويس كين.

بينما دخل إنتر ميلان مباراته بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – ستيفان دي فراي – ماتيو دارميان

الوسط: فيديريكو دي ماركو – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – دينزل دومفرايس

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز.