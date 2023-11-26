نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يقود روما للفوز على أودينيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل باولو ديبالا هدفًا وصنع آخر ليقود روما لفوز متأخر على ضيفه أودينيزي 3-1.

وأعاد المهاجم الأرجنتيني روما للمقدمة قبل النهاية بتسع دقائق حينما تلقى تمريرة من زميله روميلو لوكاكو ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 20 عندما أرسل ديبالا تمريرة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها جيانلوكا مانشيني بضربة رأس إلى داخل المرمى، لكن أودينيزي أدرك التعادل قبل مرور ساعة بقليل بضربة رأس من فلوريان ثوفين.

وعزز ستيفان الشعراوي فوز روما في الدقيقة الأخيرة بتسديدة متقنة من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة تقدم روما للمركز الخامس في الدوري برصيد 21 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الرابع بينما يحتل أودينيزي المركز 16.