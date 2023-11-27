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أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإعلان عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وبيراميدز والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي غدًا

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

محمد يوسف حكم ساحة، ويعاونه محمد محمود لطفي مساعد أول، وعماد العقاد مساعد ثاني.

حسني سلطان حكم رابع، حمود ناجي حكم فار، سامي هلهل مساعد حكم فار.

ويدخل فريق بيراميدز المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المرك

ز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

