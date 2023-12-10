روي فيتوريا ضمن أفضل 20 مدرب على مستوى العالم في اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

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أحمد جودة - القاهرة -

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدرب للمنتخبات في موسم 2023.



ضمت القائمة بجوار روي فيتوريا كلًا من لويس ديلا فونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وو ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا في القائمة التي ضمت 20 مدرب.

يذكر أن معسكر منتخب مصر سينطلق في بداية الشهر القادم استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.

القناة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport max المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.