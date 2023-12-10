فيوتشر يسقط خارج الديار أمام اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 65 أحرز عبد الله كانو الهدف الأول لنادي اتحاد العاصمة الجزائري لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي اتحاد العاصمة الجزائري إلي 9 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي مودرن فيوتشر عند 6 نقاط في المركز الثاني.

موعد مباراه اتحاد العاصمة الجزائري القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء 20 ديسمبر على ستاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.