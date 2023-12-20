تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني.. لا مجال للتعثر من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة ألميريا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024.
موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا
تقام مباراة الفريق الكتالوني أمام ألميريا، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألميريا
يأتي في حراسة المرمي: بينيا
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - رونالدو أرواخو - جواو كانسيلو
خط الوسط: أوريل روميو - إلكاي جوندوجان - بيدري
خط الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفيسكي - رافينيا
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.