فـي الدوري السعودي : النصر لتعميق جراح حامل اللقب

الرياض ـ أ.ف.ب: يسعى النصر إلى استغلال ظروف مضيفه الاتحاد حامل اللقب عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من بطولة السعودية في كرة القدم. ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وابعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا الدوري حيث تراجع الى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر. وزادت الإصابات المتلاحقة لعدد من لاعبيه لاسيما في خط الدفاع الذي يفتقد لأكثر من خمسة لاعبين، من معاناة حامل اللقب الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الاول لمونديال الاندية عندما تغلب على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودع من الدور الثاني بخسارته امام الاهلي المصري 1-3. ودفعت النتائج المخيبة إدارة الاتحاد إلى إقالة مدربها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وتعاقدت مع الارجنتيني مارسيلو غاياردو في 18 نوفمبر الماضي دون أن ينجح الأخير في إعادة الفريق إلى سكة التألق. وقاد غاياردو الاتحاد في ثماني مباريات حتى الآن، فحقق الفوز أربع مرات مقابل تعادل أمام الاتفاق وثلاث هزائم كانت في مبارياته الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات بينها اثنتان في الدوري امام مضيفه ضمك وضيفه الرائد بنتيجة واحدة 1-3. وشدد مهاجمه البرازيلي رومارينيو على ضرورة الفوز على النصر من أجل العودة الى سكة الانتصارات، وقال في تصريحات تليفزيونية «سوء الحظ يلازمنا ولم نحقق ما نريد، والأداء ليس مرضيا لنا، ولكننا نعاني من غيابات، وهذا ما أثر على مستوانا بشدة».وأضاف «سنركز على مباراة النصر كي نستعيد الانتصارات وتحسين المعنويات، الكل يعلم أننا نعيش حالة صعبة وموقفنا غير جيد».وتابع «علينا العمل كي نتدارك الموقف».وسيعول الاتحاد على عاملي الارض والجمهور لاستعادة توازنه عبر الباب الكبير، خصوصاً وأنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز .