انطلاق الموسم الجديد لألعاب القوى العمانية داخليا وخارجيا وحفل تكريم سنوي للمنتخبات

– مع بداية العام القادم

– 15 مشاركة خارجية للمنتخبات الوطنية وعدد من المسابقات المحلية المنوعة

كتب ـ بدر الزدجالي:

يشهد العام الجديد 2024 القادم انطلاقة منافسات ألعاب القوى العُمانية في المسابقات عبر مجموعة كبيرة من المسابقات المنوَّعة التي اختارها الاتحاد، وكذلك الإعلان عن المشاركات الرسمية الخارجية للمنتخبات الوطنية في مختلف الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية ومنها خمس عشرة اعتمدها الاتحاد حتى الآن تنطلق أولاها في منتصف فبراير القادم وتستمر حتى نهاية العام القادم وتتركز أغلبها لفئات الشباب والرجال.

ويحفل الموسم الجديد بعدد كبير من المسابقات المحلية المنوَّعة والتي تتوزع في مختلف المحافظات والولايات وفي المجمعات الرياضية، منها منافسات للفتيات وأخرى للأندية والبطولات المفتوحة.

ومن جهة أخرى يقيم الاتحاد العماني لألعاب القوى غدًا حفل التكريم السنوي للاعبي المنتخبات الوطنية وذلك برعاية صاحب السُّمو السَّيد فهر بن فاتك آل سعيد في قاعة الراية بفندق إنتر سيتي بالخوير.

ويتضمن برنامج الموسم الجديد للمشاركات القادمة بالمشاركة في بطولة آسيا للصالات في نسختها الحادية عشرة للرجال والنساء والمقرر إقامتها في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر فبراير القادم وفي شهر مارس يشارك المنتخب في بطولة العالم للصالات المغلقة للرجال والنساء، وفي نفس الشهر كذلك تقام البطولة العربية السادسة والعشرون لاختراق الضاحية لمختلف الفئات بالأردن يوم 7 من نفس الشهر، وفي شهر أبريل تقام منافسات بطولة آسيا للشباب بدبي تحت 20 سنة في الفترة من 24 إلى 27 من شهر أبريل، وفي شهر مايو تقام أربع بطولات وهي: البطولة العربية للشباب في الفترة من 7 إلى 11 بمصر، وبعدها المشاركة في لقاء اليوم الواحد وبطولة غرب آسيا وهي تتزامن مع الدَّوْري الماسي للرجال والنساء، وتقام يوم 10 في قطر، ثم يشارك المنتخب في بطولة ألعاب القوى بغرب آسيا للرجال والنساء في الفترة من 14 إلى 16 بالعراق، وبعدها البطولة العربية الثانية بتونس خلال الفترة من 20 إلى 24، وفي شهر أغسطس تم تحديد بطولتين الأولى دَوْرة الألعاب الأولمبية للرجال والنساء بباريس وبطولة العالم للشباب تحت 20 سنة في البيرو في الفترة من 26 إلى 31، وفي شهر سبتمبر هناك خمس بطولات اعتمدها الاتحاد وهي: بطولة غرب آسيا للناشئين بلبنان خلال الفترة من 1 إلى 3 من سبتمبر، والبطولة الثانية هي البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات في الفترة من 18 إلى 21 بالمملكة العربية السعودية، وتستضيف كذلك دَوْرة الألعاب الخليجية للصالات مع بداية أكتوبر، وفي شهر نوفمبر يشارك المنتخب في بطولة غرب آسيا لاختراق الضاحية بالأردن، وهناك أيضًا مشاركة في دَوْرة الألعاب الخليجية، ومن المقرر أن تقام في أبريل القادم.

موسم المسابقات المحلية

ويشهد موسم المسابقات المحلية إقامة مجموعة كبيرة من المسابقات تتوزع في مختلف محافظات سلطنة عُمان حيث ستكون الانطلاقة للعام القادم في ماراثون الموج مسقط وماراثون الربع الخالي بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، وفي شهر فبراير تقام منافسات دَوْري الاتحاد وتصفيات أندية مسندم وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي، وماراثون للمحافظات، وفي شهر مارس تقام تصفيات أندية مسقط والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، وماراثون المحافظات ودَوْري الاتحاد في الجولة الثالثة، وفي أبريل تستكمل منافسات دَوْري الاتحاد في الجولتين الرابعة والخامسة وبطولة للفتيات، وفي مايو نهائي بطولة درع الاتحاد، وفي أغسطس بطولة ألعاب القوى المفتوحة واختراق الضاحية في صلالة.