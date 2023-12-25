اللجنة المنظمة لطواف عمان للدراجات الهوائية تبدأ فـي وضع علامات مسارات النسخة الـ 13

يشتمل على 5 مراحل متنوعة ويستقطب أفضل الدراجين العالميين

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بدأت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة الـ 13 من طواف عمان للدراجات الهوائية والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العُماني للدراجات الهوائية خلال الفترة من 10 الى 14 فبراير 2024 م في وضع علامات على مسارات الطرق في مراحل السباق والتي سيسلكها الدراجون في 5 مراحل متنوعة سيتم الكشف عن مسافتها خلال الايام القادمة حيث من المتوقع بان يرتفع عدد الفرق المشاركة في النسخة الـ 13 مقارنة بالنسخة الماضية والتي شهدت مشاركة 18 فريقًا من أبرز الفرق العالمية من أوروبا وآسيا وأمريكا وأستراليا تنافست في 5 مراحل متنقلة بين التضاريس والمناظر الطبيعية في سلطنة عُمان. كما شارك في النسخة الماضية مُنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بطاقم مكون من سبعة دراجين وهم: عبدالرحمن اليعقوبي، ومازن الريامي، ومحمد الوهيبي، وعبدالله الغيلاني، ومنذر الحسني، وسعيد الرحبي وفيصل المعمري وكانت فرصة كبيرة لهم من اجل التنافس مع أقوى الفرق والدراجين العالميين وكذلك كسب مزيدا من الخبرة والاحتكاك من هذه السباقات العالمية . وتهدف اللجنة المنظمة من اقامة الطواف بشكل سنوي منذ انطلاقته في الاولى عام 2010 م الى الترويج السياحي لسلطنة عُمان ونشر ثقافة هذه الرياضة العالمية واستقطاب السيّاح للتعرف على أهم المقومات الطبيعية والتاريخية والحضارية التي تتميز بها وقد نجح الطواف منذ النسخة الأولى في تحقيق العديد من المكاسب لسلطنة عمان حيث اصبح طواف عمان يتردد في مختلف وسائل الاعلام العالمية نظرا لمشاركة افضل الدراجين على مستوى العام فيه منذ بداية وحتى النسخة الماضية وهذا بحد ذاته يعد انجاز كبير يحسب للجنة المنظمة للطواف . الجدير بالذكر بان فريق بورا هانسجرو الألماني توج بلقب طواف عُمان 2023 للفرق بينما حصد الدراج الأمريكي ماتيو جورجنسون من فريق موفيستار الإسباني على اللقب الفردي حيث اشتمل مسارات الطواف على 5 مراحل بدات المرحلة الاولى من أمام قلعة الرستاق حتى وصولا الى خط النهاية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسافة (147.4 كم)، أما المرحلة الثانية فكانت من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وحتى ولاية قريات لمسافة (174) كيلومترا، فيما بلغت مسافة المرحلة الثالثة (151.8) كيلومتر بدات من منطقة الخوبار بولاية سمائل حتى الجبل الشرقي بولاية الحمراء، وكانت المرحلة الرابعة لمسافة (204.9) كيلومتر من ولاية إزكي بمحافظة الداخلية حتى مرتفعات يتي بمحافظة مسقط، فيما أقيمت المرحلة الخامسة والختامية من الطواف لمسافة بلغت (152.2) كيلومترمن أمام استراحة الفيحاء بولاية سمائل وحتى نقطة النهاية بولاية الجبل الأخضر.