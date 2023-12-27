إثارة كبيرة فـي نصف نهائي كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم للمؤسسات

صحار. من يحيى بن سالم المعمري:

شهدت مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات للمؤسسات والتي تأتي بالتعاون بين مكتب محافظة شمال الباطنة والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة وبدعم من مجموعة أوكيو وشركة جندال شديد للحديد والصلب وصحار ألمنيوم وشركة أوارك وشركة مجيس للخدمات الفنية وشركة ميناء صحار الصناعي وشركة أدفاريو؛ شهدت إثارة كبيرة وحضور مميز من المنتسبين للفرق الأربعة التي تواجدت في هذا الدور حيث تنافس في المباراة الأولى فريق المديرية العامة للتنمية الإجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وفريق الكلية المهنية بصحم ، في حين تنافس في المباراة الثانية فريق مجموعة أوكيو وفريق مديرية الشؤون الإدارية والمالية بمحافظة شمال الباطنة ، ففي المباراة الأولى فاز فريق المديرية العامة للتنمية الإجتماعية على فريق الكلية المهنية بصحم بركلات الترجيح بعد التعادل في الزمن الأصلي ١/‏١ وبركلات الترجيح أيضا تمكن فريق المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية من التغلب على مجموعة أوكيو ليتأهل كلا الفريقين للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد القادم بالمجمع الرياضي بصحار . وتهدف بطولة كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات للمؤسسات لإيجاد التقارب بين موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في أجواء من التنافس الرياضي وإتاحة الفرصة لصقل قدراتهم ومهاراتهم للخروج بهم من روتين العمل اليومي.

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