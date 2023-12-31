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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق عن رأيه في قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

إيهاب المصري يعلق على قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023

وقال إيهاب المصري في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " تواجد الشحات في قائمة منتخب مصر أمرًا صعبًا على الرغم من المستوى المتميز الذي يقدمه بسبب تواجد العديد من اللاعبين المتميزين في نفس مركز".

وتابع: "مصطفى فتحي لاعب متميز ولكن أتوقع أنه لن يشارك بسبب وجود لاعبين جيدين في نفس مركزه مثل محمد صلاح وأحمد زيزو".

وعن انضمام كوكا: "أتمنى أن يصل كوكا مع منتخب مصر لـ مستواه في الاحتراف ويظهر كل ما لديه، لإنه يستحق ذلك".

وأضاف نجم المقاولون السابق: "أداء محمود حمادة في الفترة الأخيرة مع المصري البورسعيد غير مرضي واللاعب ليس في أفضل حالاته الفنية وكان من الممكن ضم مهند لاشين أو سام مرسي بدلا منه".

وأكمل إيهاب المصري: "محمد بسام حارس متميز، ولكنه لا يمتلك أي خبرة أفريقية مع المنتخب أو الأندية، وفيتوريا فضل اختيار لاعبين شاركوا في إفريقيا.

وبشأن انضمام محمد أبو جبل.. قال: " أبو جبل تأثر بتراجع أداء البنك الأهلي وترتيب فريقه في الدوري هو ما أثار تباين في الأراء حول اختياره ضمن القائمة النهائية، والجميع شاهد على أداءه في أمم إفريقيا الماضية وله رصيد كبير مع الجمهور".

واختتم المصري تصريحاته قائلًا: "محمد شريف يقدم أداء متميز، ولكن ما يقدمه مصطفى محمد في الدوري الفرنسي يجعله اساسيًا وإذا استمر على هذا الأداء من الممكن أن ينتقل لنادٍ أكبر.

