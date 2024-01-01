منافسة قوية من تركيا والسعودية على ضم النني

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن لاعب فريق آرسنال، محمد النني، يثير اهتمام عدة أندية تتطلع للتعاقد معه من النادي الإنجليزي. ينتهي عقد النني، البالغ من العمر 31 عامًا، مع آرسنال في صيف عام 2024، أي نهاية الموسم الحالي.

منافسة قوية من تركيا والسعودية على التعاقد مع النني

ويمكن لآرسنال الموافقة على رحيل النني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من السماح له بالرحيل مجانًا في الصيف، إذا لم يتم تجديد عقده.

وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، هناك اهتمامًا جادًا من نادي طرابزون سبور التركي بالتعاقد مع النني، الذي يلعب إلى جانب زميله المصري محمود حسن تريزيجيه.

وأشار رومانو إلى أن هناك اهتمامًا آخر من قبل بشكتاش وجالطة سراي التركيين، بالإضافة إلى اهتمام من أندية سعودية دون الكشف هويتها.

يُذكر أن النني لم يكن جزءًا من خطط المدرب ميكيل أرتيتا في الموسم الحالي، حيث شارك في 4 مباريات فقط في مختلف المسابقات، وغالبًا كانت من دكة البدلاء.