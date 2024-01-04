نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت بشأن قراره حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله، مؤكدًا على أنه لم يقرر بعد ما سيفعله خلال الفترة المقبلة.

مبابي يخرج عن صمته

قال في تصريحات صحفية عقب مباراة تولوز: "لم أتخذ قراري، لم أقم باختيار مصيري بعد، لكن على كل حال، ونظرًا للاتفاق الذي أبرمته مع ناصر الخليفي في الصيف الماضي، فمهما كان قراري، فإن حماية جميع الأطراف مضمونة، والأهم هو الحفاظ على استقرار باريس لمواجهة التحديات المقبلة".

وتابع: " لا أعلم أي شئ حول قراري الأن، حيث أنني في عام 2022، انتظرت لشهر مايو حتى أقرر، فإذا كنت أعرف ما سأفعله حاليًا، فلن أتأخر في القرار، فغريب أن يسألني أحد هذا السؤال، لكن كما قلت لكم الأهم هو تحقيق الألقاب، والفريق ككل يتطلع لذلك".

واختتم: "لا نتحدث نهائيًا عن مستقبلي، فأنا أريد فقط المساعدة للتتويج بالبطولات، كما حدث بتتويجنا بالسوبر".

وجدير بالذكر أن امبابي يمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل، ومن الناحية الأخرى نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي أو مع أي لاعب أخر.

