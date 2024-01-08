نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر، عن تطورات مفاوضات الزمالك مع بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي، تمهيدا للانضمام للأبيض خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الأبيض مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رأيه في الانضمام للزمالك خلال الانتقالات الجارية.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع النادي التونسي للحصول على خدمات المهاجم المالي، مشيرا إلى أن الأبيض يضع أكثر من مهاجم تحت الأنظار خلال الفترة الحالية.

ويتبقى موسم ونصف في عقد المهاجم المالي مع الفريق التونسي، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2025