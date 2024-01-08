الرياضة

تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاتحاد المنستيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر، عن تطورات مفاوضات الزمالك مع بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي، تمهيدا للانضمام للأبيض خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الأبيض مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رأيه في الانضمام للزمالك خلال الانتقالات الجارية.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع النادي التونسي للحصول على خدمات المهاجم المالي، مشيرا إلى أن الأبيض يضع أكثر من مهاجم تحت الأنظار خلال الفترة الحالية.

ويتبقى موسم ونصف في عقد المهاجم المالي مع الفريق التونسي، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2025

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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