نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ويجان أتليتك في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ويجان أتليتك مساء اليوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري، في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ويجان أتليتك

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، ايفانز، فاران، بيساكا

خط الوسط: توميناي، ماينو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جاراناتشو، هويلاند، راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق ويجان أتليتك، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان أتليتك عبر قناة bein sports 1.