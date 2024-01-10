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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024، قام الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي بجلسة تصوير خاصة بالمنتخب الوطني المصري قبل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وتتصدر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، قبل انطلاقها حيث أنها تضم عدد كبير من المنتخبات الأفريقية على رأسها المنتخبات العربية كمنتخب مصر وتونس والجزائر والمغرب.

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

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عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق الاولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

وقام المنتخب الوطني لكرة الأول لكرة القدم بجلسة تصوير اليوم الأربعاء، شارك فيها لاعبي المنتخب على رأسها محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

وظهر محمد صلاح في جلسة التصوير الخاصة بالمنتخب، وهو يلتقط إحدى الصور بالاحتفال الشهير الخاص به احتفال الفرعون بجانب التقاط بعض الصور الأخري، رفقة لاعبي المنتخب.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

يلتقى المنتخب الوطني المصري الأول نظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري 2024، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويستضيف ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

جدير بالذكر أن كان حقق الفراعنة الفوز ضد منتخب تنزانيا في البروفة الأخير للمنتخب الوطني المصري، قبل السفر اليوم الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

موعد ومكان انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا

وسوف تنطلق صافرة بداية فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري، وتقام البطولة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

ويعتبر منتخب السنغال حامل اللقب الأخير للبطولة في الكاميرون لعام 2022، عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، كما يعد الفراعنة أكثر من توج بلقب كأس أمم إفريقيا في التاريخ برصيد 7 ألقاب.

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024

وتذاع أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل، عبر مجموعة من بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث المباريات الأفريقية الكبرى.

المجموعات الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

مواعيد مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

المباراة النهائية: 11 فبراير 2024.

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024

عاجل - "الفرعون يستعد".. ننشر صور جلسة تصوير محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2024