نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني.. لمن الغلبة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية المنتظرة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "الأول بارك" في السعودية، وسط طموحات وآمال الفريقين لحصد لقب البطولة.

ريال مدريد تأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعد فوز مثير على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 – 3، فيما صعد فريق برشلونة بعد الإطاحة بنظيره فريق أوساسونا خارج البطولة.

ريال مدريد يتفوق تاريخيًا على برشلونة في السوبر الإسباني

ويتسلح ريال مدريد بتفوقه التاريخي على غريمه التقليدي برشلونة في بطولة السوبر الإسباني قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدًا في نهائي البطولة.

وسبق والتقى ريال مدريد وبرشلونة فى 16 مرة في السوبر الإسباني، فاز الريال في المواجهات السابقة فى 9 مناسبات، بينما فاز الفريق الكتالوني فى 5 مباريات، وتعادلا فى مباراتين.

سجل لاعبو ريال مدريد 34 هدفًا في شباك الفريق الكتالوني خلال مواجهاتهما في بطولة السوبر الإسباني، فيما سجل برشلونة 23 هدفًا ويعد ليونيل ميسي هداف مواجهات الفريقين بالبطولة برصيد 6 أهداف.