نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات سموحة للسلة تفوز على هليوبوليس 66/47 فى الدورى الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سموحة على نظيره هليوبوليس 66/47 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة للفريق السكندرى ضمن مباريات الدورى الممتاز.

جاءت نتيجة الفترات 16/14، 32/28، 52/42،،66/47 على الترتيب لصالح سموحة.

وحرصت المهندسة إيمان جابر عضو مجلس نادى سموحه على متابعة المباراة.

ويضم فريق سموحه كلا من: أسماء السيد، مى حسين، رضوى عبد الرحمن، آية فتح الله، رانيا محمد، ريم أسامه، إنجى صلاح الدين، رنا محمد، سارة إيهاب، ملك محمود، حبيبة أحمد، ملك محمد، فريدة طارق، آيتن إيهاب، نور أحمد، حنين أحمد.

ويتكون الجهاز الفنى من أجمد جمعه مدير فنى، محمود يونس مدرب عام، محمود أبو العيش مساعد مدرب، أدهم نبيل مدرب أحمال، شروق بدراوى أخصائى، مونيا محمد علاج طبيعى، جهاد سمير إدارى الفريق.

ويشرف على لعبة كرة السلة تامر مصطفى رئيس الجهاز، باهى فاروق رئيس الجهاز الإدارى.