نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة غياب " صخرة منتخب مصر " عن مواجهة موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابة واحد من أبرز مدافعي منتخب مصر قبل ساعات على إنطلاقة مواجهة موزمبيق في افتتاحية مباريات الفراعنة في بطولة امم افريقيا 2023.

حجازي جاهز لمواجهة موزمبيق

وقال خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كان 2023 أن إصابة أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي بسيطة وسيكون جاهزًا لمواجهة موزمبيق اليوم الأحد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:" الأمور تبدو على مايرام وإستعدادات المنتخب مميزة وننتظر أن يظهر رفقاء محمد صلاح بالوجه الحقيقي لهم".

وأكمل:" ملعب مباراة موزمبيق جيد للغاية على الرغم من وجود بعض التحفظات على العشب لكن الاجواء مثالية ودرجة الحرارة معقولة بعض الشيء".

وأنهى:" فيتوريا طالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لديهم من اجل الظفر بالنقاط الثلاثة في مستهل مباريات وصيف النسخة الماضية في البطولة للحصول على اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة".