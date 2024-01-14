نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يكتسح مونزا بخماسية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا أمام نظيره مونزا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "يو باور ستاديوم" وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل إنتر ميلان بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق مونزا المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مثلهم.

أحداث مباراة إنتر ميلان ومونزا في الدوري الإيطالي

سجل هاكان تشالهان أوجلو أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها أوجلو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 14، بعد عرضية من فيدريكو ديماركو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها مارتينيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مونزا في الدقيقة 30 بداع التسلل على ماتيو بيسينا قبل تسجيله للهدف.

وعزز هاكان تشالهان أوجلو التقدم بالهدف الثالث لصالح إنتر ميلان والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من ماركوس تورام إلى زميله أوجلو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص ماتيو بيسينا الفارق لصالح مونزا في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيسينا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس يان سومر.

وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 84عن طريق ركلة جزاء، نفذها مارتينيز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن ماركوس تورام من تسجيل الهدف الخامس لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 88، بعد تمريرة من هنريك مخيتريان إلى زميله تورام الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.