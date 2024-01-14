نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر إسورة نجوم منتخب مصر وحقيقة إصابة أحمد حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كتيبة منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياتها في كأس أمم إفريقيا 2024، أمام نظيره منتخب موزمبيق، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكان.

وتبدأ أحداث مواجهة الفراعنة أمام موزمبيق في مباريات المجموعة الثانية، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

- سيف زاهر يكشف موقف حجازي

وأكد سيف زاهر، مقدم برنامج ملعب أون تايم سبورت، عبر قنوات أون تايم:" الإسورة التي ظهرت في يد لاعبي منتخب مصر هي التي كان يرتديها صلاح في السنوات الماضية وتؤكد مدى دعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر".

وتابع:" هذه الإسورة تقوم بعمل جميع القياسات البدنية للاعبين في المران والمجهود وساعات النوم، وكل شئ يسير وفق سيستم خاص من مدرب الأحمال، وهذا مجهود رائع من الاتحاد".

وواصل عن موقف حجازي:" لا يوجد أي إصابة داخل معسكر منتخب مصر كما تردد عن إصابة أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري، واللاعب سليم وجاهز لمباراة موزمبيق".

