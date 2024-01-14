نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس أمم إفريقيا.. نجم منتخب موزمبيق يتحدث عن التعادل أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب موزمبيق عن تعادل فريقه اليوم أمام نظيره منتخب مصر بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهم بستاد فيليكس بوفويت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال كليسيو كابوي: "هذه المباراة كانت شديدة الصعوبة، مصر لديها لاعبين جيدين جدًا ومدير فني ولعبنا أمام مصر بشكل جيد والآن نريد أن نستعد للمباراة المقبلة هذا التعادل شديد الأهمية بالنسبة لنا في مشوارنا بكأس أمم إفريقيا".

وتابع: "سعيد بالهدف الذي سجلته في مرمى مصر وهذه مهمتي".

كما قال ويتنس كيمبو: "هذا التعادل نتيجة ثمرة عمل جماعي، المنتخب يقاتل من أجل الشعب، كنا ندرك أن منتخب مصر قوي، ولكن كنا نركز على الفوز، والآن سنركز على مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق لم تأتي إلى كوت ديفوار للتأهل، بل نأخذ كل مباراة على حدة، نسير خطوة بخطوة، وإذا سنحت الفرصة لنا سنغتنمها ونتأهل للدور الثاني".

ترتيب مجموعة مصر وموزمبيق

1- موزمبيق نقطة

2- مصر نقطة

3- غانا لم يلعب

4- الرأس الأخضر لم يلعب

