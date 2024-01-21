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أحمد جودة - القاهرة -

كشف موسى سيمون عن هدفه مع نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية الجارية، قائلًا إنه سيكون سعيدًا إذا تمكن من مساعدة النسور في الوصول إلى النهائي على ملعب ألاسان واتارا، أبيدجان في 11 فبراير 2024.

موسى سيمون: هدفي قيادة نيجيريا للفوز بلقب الكان

نيجيريا في طريقها للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد فوزها الصعب 1-0 على ساحل العاج يوم الخميس، بفضل هدف الفوز الذي أحرزه ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 55.

سيمون هو أحد اللاعبين المخضرمين في منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، حيث شارك في 11 مباراة في المسابقة، ولم يتفوق عليه سوى كينيث أوميرو (16)، أحمد موسى (14)، أليكس إيوبي (13) وتروست- إيكونج (12).

على الرغم من أنه بدأ المباراة الأولى ضد غينيا الاستوائية، إلا أن لاعب نانت يقف خلف صامويل تشوكويزي لاعب ميلان في ترتيب المدير الفني خوسيه بيسيرو للجناح الأيمن.

يواجه النسور السوبر تحديًا صعبًا للتأهل إلى النهائي، حيث ترقى السنغال والمغرب إلى مستوى المرشحين للبطولة، بينما برز الرأس الأخضر كحصان أسود بسجل حافل بنسبة 100% في أول مباراتين.

وقال سيمون للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة ضد ساحل العاج "بالطبع هذا يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة. أنا سعيد حقا من أجل الفريق، وأنا سعيد من أجل المجموعة، الشيء المهم هو أن نعمل معا".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بالفريق. نحتاج فقط إلى العمل معًا. هدفي هو العمل ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى النهائي".

وصلت نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية سبع مرات في الماضي، وفازت بها ثلاث مرات (1980، 1994 و2013).

