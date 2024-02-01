موعد مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موعدا ناريا مع نظيره الهلال، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

ونوفر لكم « دوت الخليج الرياضي» من خلال السطور الآتية، موعد مباراة النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض 2024، والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مباراة نارية أمام نظيره الهلال، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، في إطار المواجهة النهائية من كأس موسم الرياض.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تنقل أحداث مباراة النصر ضد الهلال عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا مصرMBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.