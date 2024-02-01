نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في باريس سان جيرمان قبل مواجهة ستراسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى ضربة جديدة قبل مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج والتي ستُقام على ملعب المينو ضمن منافسات الجولة العشرين.

صدمة في باريس سان جيرمان

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن لويس إنريكي المدير الفني للنادي الباريسي لن يكون بمقدوره الاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبلي في المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الفخذ.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديمبلي شارك في تشكيلة باريس سان جيرمان في 23 مباراة في الموسم الحالي في جميع البطولات، شارك خلالها في وضع بصمته على تسعة أهداف، حيث صنع 8 أهداف وسجل هدفًا واحدًا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه يغيب عن صفوف باريس سان جيرمان في مباراة ستراسبورج أيضًا برادلي باركولا الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام بريست.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ديمبيلي انضم لقائمة المستبعدين من مباراة باريس سان جيرمان المقبلة والتي تشهد وجود المغربي أشرف حكيمي الذي أنهى مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

يذكر أن باريس سان جيرمان يمتلك في رصيده 44 نقطة يحتل بهم صدارة جدول ترتيب الدوري بينما يحتل ستراسبورج المركز العاشر برصيد 25 نقطة حتى الآن.