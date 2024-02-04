نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار منذ قليل، على منافسات اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره إيفرتون بهدفين لكل منهما، وفاز برايتون على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز أستون فيلا على نظيره شيفيلد يونايتد بخماسية دون رد، وتعادل نيوكاسل يونايتد مع نظيره لوتون تاون بأربعة أهداف لمثلهم.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

1- ليفربول 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 46 نقطة.

3- أرسنال 46 نقطة.

4- أستون فيلا 46 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 44 نقطة.

6- وست هام يونايتد 36 نقطة.

7- برايتون 35 نقطة.

8- مانشستر يونايتد 35 نقطة.

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

10- تشيلسي، 31 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

12- فولهام، 26 نقطة.

13- بورنموث، 26 نقطة.

14- كريستال بالاس، 24 نقطة.

15- برينتفورد، 22 نقطة.

16- لوتون تاون، 20 نقطة.

17- نوتنجهام فورست، 20 نقطة.

18- إيفرتون، 19 نقطة.

19- بيرنلي، 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 10 نقاط.