نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى ضربة موجهة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت عن إصابة لاعب فريق ريال مدريد الأول في كرة القدم، فران جارسيا، خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

تفاصيل إصابة فران جارسيا

يستعد ريال مدريد لاستضافة أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، تعرض جارسيا لإصابة خلال التدريبات وترك الحصة التدريبية بسبب الآلام في الكاحل.

سيخضع اللاعب لفحوصات طبية صباح الغد لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد.

يذكر أن فران جارسيا انضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من رايو فاليكانو. وقد شارك اللاعب في 22 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف.