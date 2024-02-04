نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسم الثالث.. حكم مباراة التحرير وقنا يتعرض للاعتداء ومطالبات بعقوبة رادعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة القسم الثالث والتي جمعت بين التحرير وقنا الرياضي، أحداث مؤسفة وذلك بواقعة اعتداء على حكم اللقاء

الواقعة بدأت منذ احتساب الحكم 6 دقائق وقت بدلا من الضائع، والذي كان صاحب الأرض نادي التحرير متقدما بهدفين مقابل هدف.

هدف التعادل وإلغاء اللقاء

لكن مع تعادل الضيوف نادي قنا، تواصلت اعتراضات نادي التحرير والذي تواجد في أرض الملعب وتعدى على حكم اللقاء في تدخل متأخر للأمن.

الواقعة تتكرر مرتين في شهر واحد

ولم تكن واقعة الاعتداء هي الأولى ففي. السابع من الشهر الماضي، تعرض حكم لقاء 6 أكتوبر ومركز شباب الخربة للاعتداء لينقل للمشفى.

وجاء عقوبة الواقعة بايقاف لاعب مركز شباب الخربة لمدة 8 مباريات مع توصية بالشطب، إضافة لغرامة 10 جنيه واعتبار النادي مهزوم بهدفين نظيفين.

وحتى الان لم يعلن اتحاد الكرة عقوبة على نادي التحرير وسط مطالبات بعقوبة رادعة تحفظ حق الحكام في المباريات.